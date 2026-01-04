Maduro foi fichado na sede da Agência Antidrogas dos Estados Unidos - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 04/01/2026 07:38 | Atualizado 04/01/2026 08:20

Ele passou sua primeira noite no centro de detenção em Nova York, nos Estados Unidos, no fim da noite deste sábado (3).

Anteriormente, Maduro havia sido conduzido sob custódia ao escritório da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA), onde foi fichado. Um vídeo divulgado, no fim da noite deste sábado (3), em um dos perfis oficiais da Casa Branca no X mostrou ele caminhando algemado na DEA.



Ele chegou a Nova York por volta das 18h30 deste sábado . O avião com o presidente venezuelano e sua mulher pousou na Base Aérea da Guarda Nacional de Stewart. Ele saiu algemado da aeronave, vestindo uma roupa cinza clara, e escoltado por mais de uma dúzia de policiais federais.

O Boeing 757-200 do Departamento de Justiça americano saiu da Baía de Guantánamo, em Cuba, e seguiu rumo aos Estados Unidos. O espaço aéreo na região do Caribe foi fechado.

Em entrevista coletiva, o presidente Donald Trump disse que avalia os próximos passos para o país sul-americano. Ele ainda afirmou que os EUA pretendem conduzir o país por meio de um "grupo" que está em formação até uma transição de poder, sem detalhar prazos nem como esse arranjo funcionaria.



Também neste sábado, a procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, anunciou que Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York.

Segundo Bondi, o ditador venezuelano e a primeira-dama, Cilia Flores - também detida pelas autoridades americanas -, foram formalmente acusados dos seguintes crimes: conspiração para narcoterrorismo; conspiração para tráfico de cocaína; posse de metralhadoras e dispositivos explosivos; conspiração para posse de metralhadores.

Ação de captura na Venezuela



Após meses de especulações e operações marítimas perto da costa da Venezuela, os Estados Unidos fizeram uma operação de captura, neste sábado (3), em diversos pontos de Caracas e capturaram Nicolás Maduro e sua mulher.



Trump anunciou a ação em suas redes sociais: "Os Estados Unidos da América realizaram com sucesso uma ação de grande escala contra a Venezuela e seu líder, o presidente Nicolás Maduro, capturado com sua esposa, e retirado do país por via aérea."



De acordo com Trump, a ação foi conduzida em conjunto com as forças de segurança americanas. Inicialmente, o presidente não informou para onde Maduro e a mulher haviam sido levados.

Uma série de explosões atingiu Caracas, capital da Venezuela, na madrugada deste sábado. Segundo testemunhas, ao menos sete explosões foram ouvidas em Caracas em um intervalo de cerca de 30 minutos.



Moradores de diferentes bairros relataram tremores, barulho de aeronaves e correria nas ruas. Parte da cidade ficou sem energia elétrica, principalmente nas proximidades da base aérea de La Carlota, no sul da capital.



Vídeos que circulam nas redes sociais mostram colunas de fumaça saindo de instalações militares e aeronaves sobrevoando Caracas em baixa altitude.

*Com informações do Estadão Conteúdo