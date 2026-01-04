Incêndio em estação de esqui matou dezenas na Suíça - Reprodução / AFP

O incêndio também deixou 119 pessoas feridas. As autoridades que investigam o incêndio ocorrido na noite de Ano Novo na estação de esqui suíça de Crans-Montana identificaram 24 das 40 pessoas mortas, incluindo 11 adolescentes e seis estrangeiros, informou a polícia neste domingo (4).A polícia local, que já havia identificado oito vítimas suíças, anunciou a identificação de mais 10 cidadãos suíços – quatro mulheres e seis homens com idades entre 14 e 31 anos, além de dois italianos de 16 anos, um francês de 39 anos, um jovem de 16 anos com dupla nacionalidade italiana e dos Emirados Árabes Unidos, um romeno de 18 anos e um turco de 18 anos.O incêndio também deixou 119 pessoas feridas.

Possíveis causas



Velas pirotécnicas posicionadas em garrafas de champanhe teriam tocado o teto e provocado o incêndio, segundo relato de testemunhas. Elas descreveram cenas de horror, com pessoas tentando quebrar as janelas para escapar, enquanto outras, cobertas de queimaduras, corriam para a rua.



Beatrice Pilloud, procuradora-geral do cantão de Valais, afirmou ser prematuro determinar a causa do incêndio, mas acrescentou que os investigadores descartaram a possibilidade de um ataque.



"Por enquanto, não temos nenhum suspeito", acrescentou ela, quando questionada se alguém havia sido preso em relação ao incêndio. "Uma investigação foi aberta, não contra ninguém, mas para entender melhor as circunstâncias desse incêndio dramático "



O comandante da polícia do cantão de Valais, Frédéric Gisler, afirmou em coletiva de imprensa que estão sendo feitos trabalhos para identificar os mortos e informar suas famílias, acrescentando que a comunidade está "devastada".



"Temos inúmeros relatos de atos heroicos, pode-se dizer, de uma forte solidariedade naquele momento", disse Mathias Reynard, chefe do governo regional de Valais, à rádio RTS na sexta-feira.



Ele elogiou o trabalho dos serviços de emergência no dia seguinte ao incêndio, mas acrescentou: "Nos primeiros minutos, foram os cidadãos - e em grande parte os jovens - que salvaram vidas com sua coragem".



Apesar do fogo, as paredes dos edifícios adjacentes ao bar não apresentavam marcas nesta sexta-feira, 2. Até a placa do bar parecia intacta, assim como a estrutura de madeira da varanda, sinal de que o incêndio se concentrou sobretudo no subsolo.



Aterrorizante



Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o início do incêndio no teto, com um jovem tentando apagar o fogo com um grande pano branco. Ao seu lado, outros jovens filmam a cena, mas continuam dançando.



O presidente suíço, Guy Parmelin, que assumiu o cargo na quinta-feira, classificou o incidente como "uma calamidade de proporções sem precedentes e aterrorizantes". Ele anunciou que as bandeiras permanecerão hasteadas a meio mastro por cinco dias



Um gabinete de crise foi instalado no centro de convenções de Crans-Montana para receber e orientar as famílias.



Algumas fontes indicaram na quinta-feira à AFP que os proprietários do bar são de nacionalidade francesa, um casal natural da Córsega. Segundo um parente, estariam ilesos, mas não foi possível localizar o casal.

