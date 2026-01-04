EUA atacaram a capital Caracas e outras regiões da VenezuelaReprodução / AFP
Ataques 'mostram natureza desonesta e brutal dos EUA', critica Coreia do Norte
Nos bombardeios, Nicolás Maduro foi capturado e levado para Nova York
Ataques 'mostram natureza desonesta e brutal dos EUA', critica Coreia do Norte
Nos bombardeios, Nicolás Maduro foi capturado e levado para Nova York
Chine pede que EUA garantam segurança e libertem Nicolás Maduro imediatamente
Ministério das Relações Exteriores condenou os ataques na Venezuela
Veja mais fotos de Maduro preso após ser levado para Nova York
Presidente da Venezuela passou primeira noite no centro de detenção neste sábado (3)
Pelo menos 40 pessoas morreram durante operação de captura de Maduro, diz jornal
Ainda de acordo com o NYT, mais de 150 aeronaves americanas foram enviadas para neutralizar as defesas aéreas da Venezuela
Nicolás Maduro desembarca em Nova York escoltado por agentes americanos; Vídeo
Presidente venezuelano foi preso neste sábado (3)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.