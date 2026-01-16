Sheinbaum acrescentou que EUA devem implementar campanhas para reduzir consumo de drogas em territórioAFP
Presidente do México destaca avanços no combate ao narcotráfico após críticas dos EUA
Claudia Sheinbaum cita queda nas apreensões de fentanil na fronteira e redução de homicídios desde o início do governo
Presidente do México destaca avanços no combate ao narcotráfico após críticas dos EUA
Claudia Sheinbaum cita queda nas apreensões de fentanil na fronteira e redução de homicídios desde o início do governo
Movimento de protesto no Irã perde força após repressão brutal
Ameaça de um ataque dos Estados Unidos também parece ter diminuído
Corina Machado diz que ainda espera ser presidente da Venezuela: 'Quando chegar a hora certa'
Líder da oposição e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz
Nasa prepara missão Artemis 2, que levará astronautas à Lua após mais de 50 anos
Voo tripulado está previsto para fevereiro e deve colocar quatro tripulantes em órbita do satélite natural pela primeira vez desde 1972
'Prêmio Nobel não pode ser transferido', diz Comitê após Machado entregar medalha a Trump
Centro afirma que apenas a medalha pode mudar de dono e que o título de laureado é definitivo
China e Canadá selam acordo de parceria após anos de tensão
Entendimento prevê redução de tarifas, ampliação do comércio bilateral e medidas para impulsionar o turismo entre os dois países
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.