Sheinbaum acrescentou que EUA devem implementar campanhas para reduzir consumo de drogas em territórioAFP

Publicado 16/01/2026 12:52 | Atualizado 16/01/2026 13:01

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, apresentou, nesta sexta-feira (16), o que considerou êxitos de seu governo no combate ao narcotráfico, depois que os Estados Unidos afirmaram que ainda há desafios neste sentido.

Na quinta-feira, o chanceler mexicano, Juan Ramón de la Fuente, conversou com seu par americano, Marco Rubio. Após o diálogo, o Departamento de Estado disse, em um comunicado, que "apesar do progresso, ainda há desafios" no combate ao crime organizado.

"Há resultados muito contundentes da cooperação conjunta e do trabalho que o México está fazendo: o primeiro, a redução de 50% das apreensões de fentanil na fronteira dos Estados Unidos", disse a presidente durante sua habitual coletiva de imprensa matinal.

A presidente também disse que "foram apreendidas cerca de 320 toneladas de droga" e que há uma "diminuição de 40% dos homicídios dolosos no México" desde o início de seu governo, em 1º de outubro de 2024.

Sheinbaum acrescentou que os Estados Unidos devem implementar campanhas para reduzir o consumo de drogas em seu território e diminuir o tráfico de armas.

"Há muitos resultados e vai haver mais resultados, mas tem que haver respeito mútuo e responsabilidade compartilhada, além do respeito a nossas soberanias", acrescentou.

Na segunda-feira, Sheinbaum falou por telefone com seu homólogo americano, Donald Trump, para abordar o tema. A presidente disse que nesta conversa, ela voltou a descartar a presença de tropas americanas no país para combater os cartéis.

O tema da segurança tem sido usado por Trump reiteradamente para ameaçar o México com tarifas aduaneiras e interromper as negociações do acordo de livre comércio T-MEC, previstas para este ano.

Este acordo é crucial para a economia do México, que envia 80% de suas exportações para os Estados Unidos.