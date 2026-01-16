Donald Trump quer incorporar a Groenlândia ao território norte-americano - AFP

Publicado 16/01/2026 15:02

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 16, que poderia impor tarifas a países que não apoiam seus planos de anexação da Groenlândia, território pertencente à Dinamarca, membro da Otan.



"Eu poderia impor tarifas aos países que não concordarem com a anexação da Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia por razões de segurança nacional", disse Trump em uma mesa-redonda sobre saúde na Casa Branca.



O republicano comparou as tarifas relacionadas à Groenlândia com aquelas que ameaçou impor à França e à Alemanha no ano passado sobre produtos farmacêuticos. Essa ameaça é a mais recente tática de pressão do republicano para adquirir a ilha ártica autônoma, um objetivo que ele já ameaçou alcançar por meios militares, se necessário.

Trump afirma que os Estados Unidos precisam da Groenlândia, rica em minerais, e acusou as autoridades da ilha de não fazerem o suficiente para garantir sua segurança diante de seus rivais, Rússia e China.



Nos últimos dias, várias nações europeias demonstraram apoio à Dinamarca e à Groenlândia diante das crescentes ameaças de Trump, inclusive enviando tropas ao território estratégico.



Uma delegação bipartidária do Congresso dos Estados Unidos também iniciou uma visita a Copenhague na sexta-feira para expressar seu apoio.



Os ministros das Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia visitaram a Casa Branca na quarta-feiram 14, para manter conversas com o objetivo de reduzir a tensão, mas posteriormente declararam que mantinham um "desacordo fundamental" com Trump.



Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia concordaram, no entanto, em criar um grupo de trabalho para continuar as conversas sobre o tema a cada duas ou três semanas, segundo informou a Casa Branca na quinta-feira, 15.