Robert Carradine, ator que construiu uma trajetória sólida no cinema e na televisão, morreu aos 71 anos. Ele ganhou projeção internacional ao interpretar Lewis Skolnick na comédia "A Vingança dos Nerds", sucesso dos anos 1980 que se tornou um marco da cultura pop e rendeu continuações.

Anos depois, aproximou-se de um público mais jovem ao viver Sam McGuire na série "Lizzie McGuire", produção da Disney estrelada por Hilary Duff.
Robert Carradine viveu Sam McGuire na série 'Lizzie McGuire' - Reprodução / Redes sociais
Sua estreia no cinema ocorreu em 1972, no filme The Cowboys, ao lado de John Wayne, dando início a uma carreira que atravessou grandes estúdios, produções independentes e trabalhos na TV.

Comunicado da família

A morte foi confirmada em comunicado enviado ao site Deadline. No texto, os familiares ressaltaram a personalidade afetuosa do ator e sua luta contra o transtorno bipolar.

"É com profunda tristeza que compartilhamos que nosso amado pai, avô, tio e irmão, Robert Carradine, faleceu. Em um mundo que pode parecer tão sombrio, Bobby sempre foi um farol de luz para todos ao seu redor", afirmou a família.

O comunicado também reconheceu "a luta valente de Bobby em sua batalha de quase duas décadas contra o transtorno bipolar" e manifestou o desejo de que sua trajetória ajude a combater o estigma associado às doenças mentais.

O irmão, Keith Carradine, declarou ao Deadline: "Queremos que as pessoas saibam disso, e não há vergonha nisso. É uma doença que o venceu, e quero celebrá-lo por sua luta contra ela e por sua alma linda."

Homenagens de colegas e familiares

Hilary Duff lamentou a morte do ator em publicação nas redes sociais. "Esta dói. É muito difícil encarar essa realidade sobre um velho amigo", escreveu. A atriz acrescentou: "Estou profundamente triste ao saber que Bobby estava sofrendo. Meu coração dói por ele, por sua família e por todos que o amavam".

Jake Thomas, que também integrou o elenco de Lizzie McGuire, descreveu Carradine como "um dos caras mais legais que você poderia conhecer. Engraçado, pragmático, às vezes ranzinza, sempre um pouco excêntrico".

A filha do ator, Ever Carradine, também prestou homenagem ao pai "Meu pai doce e engraçado (…) sempre soube que ele me amava e que me apoiava", escreveu. Em outro trecho, declarou: "Descanse em paz, pai. Eu te amo mais que tudo."

Herdeiro de uma dinastia artística

Robert era filho do veterano ator John Carradine e irmão dos atores David Carradine e Keith Carradine. Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, transitou entre diferentes gêneros e consolidou seu nome como um dos rostos marcantes do entretenimento norte-americano.
