Órgão de investigação de acidentes aéreos da Índia enviou uma equipe ao local do acidente - AFP

Publicado 24/02/2026 08:34

Sete pessoas morreram após um avião fretado para prestar serviços médicos cair nesta segunda-feira (23), no estado de Jharkhand, no leste da Índia, informaram as autoridades locais.



A Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) informou que o avião Beechcraft C90, que operava um "voo de transferência médica", caiu na região de Kasaria, no estado de Jharkhand.