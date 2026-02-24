Órgão de investigação de acidentes aéreos da Índia enviou uma equipe ao local do acidenteAFP
A Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) informou que o avião Beechcraft C90, que operava um "voo de transferência médica", caiu na região de Kasaria, no estado de Jharkhand.
Equipes médicas e de resgate seguiram para o local do acidente que, segundo a imprensa local, fica em uma floresta de difícil acesso.
"A equipe médica os localizou e os declarou mortos", disse Keerthishree G, funcionária do governo local, sobre as pessoas que estavam no avião. Ela acrescentou que dois dos sete mortos eram tripulantes.
A DGAC informou na noite de segunda-feira (23) que o avião havia "solicitado um desvio (de sua rota) devido ao clima e perdeu contato com o radar de tráfego aéreo após 23 minutos".
O órgão de investigação de acidentes aéreos da Índia enviou uma equipe ao local do acidente.
