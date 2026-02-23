Trump já fez diversas ameaças de ataques militares ao IrãAFP
Trump diz que decisão sobre ação militar no Irã é exclusiva dele e que prefere acordo
O presidente americano afirmou que caso não atinjam um entendimento conjunto 'será um dia muito ruim para aquele país'
Trump diz que decisão sobre ação militar no Irã é exclusiva dele e que prefere acordo
O presidente americano afirmou que caso não atinjam um entendimento conjunto 'será um dia muito ruim para aquele país'
Como uma das namoradas levou à morte do narcotraficante mais procurado do México
'El Mencho' foi alvo de uma operação neste domingo (22)
Ex-embaixador do Reino Unido nos EUA é preso após revelações do caso Epstein
Arquivos indicaram que ele recebeu dinheiro do criminoso sexual e vazou documentos sigilosos do governo britânico
'El Mencho': 27 agentes das forças de segurança morrem em operação contra narcotraficante no México
Outras 30 membros da organização criminosa foram assassinados
Venezuela pede à ONU libertação imediata de Nicolás Maduro
Governo concede liberdade a 65 presos políticos e inicia reformas em penitenciárias, mas organizações de direitos humanos consideram medida insuficiente
EUA: Trump volta a criticar Suprema Corte por decisão sobre tarifas
Presidente norte-americano também ameaçou com fortes aumentos nas taxas sobre as importações provenientes de países que decidam 'brincar' com os impostos aduaneiros
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.