Trump já fez diversas ameaças de ataques militares ao Irã - AFP

Publicado 23/02/2026 19:26

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23), em publicação na Truth Social, que a decisão final sobre uma eventual incursão militar contra o Irã cabe exclusivamente a ele. As declarações foram uma resposta a reportagens segundo as quais o general do Exército americano Daniel Caine, conhecido como "Razin", seria contrário a uma ação militar no país.

"Eu preferiria ter um acordo com o Irã a não tê-lo, mas, se não chegarmos a um entendimento, será um dia muito ruim para aquele país e, muito infelizmente, para o seu povo", escreveu Trump na rede social.

O presidente classificou como "100% incorretas" as notícias que apontam divergência do general e acusou a imprensa de divulgar "fake news" sem citar fontes. Segundo Trump, embora Caine prefira evitar um conflito, ele acredita que, caso seja tomada a decisão de enfrentamento militar, a operação seria "facilmente vencida".

Na postagem, o republicano afirmou ainda que o general "sabe como vencer" e que, se for determinado, liderará qualquer ação. Trump ainda reiterou que todas as informações divulgadas sobre uma possível guerra com o Irã seriam "incorretas e deliberadamente distorcidas".