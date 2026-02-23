Peter Mandelson, ex-embaixador do Reino Unido nos EUA - AFP

Publicado 23/02/2026 14:54

A polícia de Londres prendeu no Reino Unido o ex-embaixador britânico Peter Mandelson por acusações de conduta indevida no exercício de um cargo público, após a publicação de documentos relacionados a Jeffrey Epstein que mostram seus vínculos com o criminoso falecido.



“Os agentes detiveram um homem de 72 anos por suspeita de irregularidades no exercício da função pública”, informou a polícia metropolitana de Londres em um comunicado, após buscas prévias na residência de Mandelson e depois que duas emissoras britânicas apresentaram o ex-funcionário saindo de sua casa escoltado.

O diplomata, que tem 72 anos, está sendo investigado criminalmente pela polícia desde o começo do mês, depois que arquivos divulgados pelo Departamento de Justiça dos EUA indicaram que ele recebeu dinheiro de Jeffrey Epstein e vazou documentos sigilosos do governo britânico.

