Laurence des Cars, presidente do Museu do Louvre AFP
Presidente do Museu do Louvre renuncia ao cargo
Instituição foi abalada por um espetacular roubo de joias em outubro de 2025
Morre Robert Carradine, ator de 'A Vingança dos Nerds' e 'Lizzie McGuire', aos 71 anos
Intérprete de Lewis Skolnick nos anos 1980, artista teve carreira de mais de cinco décadas no cinema e na TV
Zelensky diz que Putin 'não alcançou objetivos' de guerra na Ucrânia
Presidente afirma que país resistiu à invasão russa ao completar quatro anos de conflito e reforça apelo por garantias de segurança e apoio internacional
Novas tarifas de Trump entram em vigor; entenda
Medida terá duração de apenas 150 dias, a menos que o Congresso aprove uma prorrogação
Queda de avião de transporte médico deixa sete mortos na Índia
Aeronave solicitou um desvio de rota por conta do clima e perdeu contato com o radar de tráfego aéreo
Trump diz que decisão sobre ação militar no Irã é exclusiva dele e que prefere acordo
O presidente americano afirmou que caso não atinjam um entendimento conjunto 'será um dia muito ruim para aquele país'
