Laurence des Cars, presidente do Museu do Louvre - AFP

Publicado 24/02/2026 14:37 | Atualizado 24/02/2026 14:37

A presidente do Museu do Louvre, Laurence des Cars, apresentou sua renúncia, anunciou nesta terça-feira (24) o gabinete do presidente francês, Emmanuel Macron, que a aceitou para dar um "novo impulso" à instituição, abalada por um espetacular roubo de joias em outubro.

"O chefe de Estado aceitou a renúncia, saudando um ato de responsabilidade em um momento em que o maior museu do mundo precisa de tranquilidade e de um novo impulso para realizar grandes projetos de segurança e modernização, assim como o projeto 'Louvre - Novo Renascimento'", afirmou a Presidência em comunicado.

Este popular museu parisiense está envolto em controvérsias desde 19 de outubro, quando ocorreu o roubo de joias, além de problemas com vazamentos de água, greves de funcionários e fraude na venda de ingressos.