Parlamentares do Reino Unido liberam documentos confidenciais sobre o ex-príncipe Andrew
Com o apoio do governo do Primeiro-Ministro Keir Starmer, a moção recebeu aval para prosseguir
Caso Epstein: arquivos que relacionam Trump a abuso de menor foram retidos, diz rádio dos EUA
Veículo americano afirmou que mais de 50 páginas de entrevistas com o FBI e diversas anotações com o nome do presidente foram "escondidas"
Presidente do Museu do Louvre renuncia ao cargo
Instituição foi abalada por um espetacular roubo de joias em outubro de 2025
Morre Robert Carradine, ator de 'A Vingança dos Nerds' e 'Lizzie McGuire', aos 71 anos
Intérprete de Lewis Skolnick nos anos 1980, artista teve carreira de mais de cinco décadas no cinema e na TV
Zelensky diz que Putin 'não alcançou objetivos' de guerra na Ucrânia
Presidente afirma que país resistiu à invasão russa ao completar quatro anos de conflito e reforça apelo por garantias de segurança e apoio internacional
Novas tarifas de Trump entram em vigor; entenda
Medida terá duração de apenas 150 dias, a menos que o Congresso aprove uma prorrogação
