Esse é um dos ataques mais letais a zona industrial russa desde fevereiro de 2022. - AFP

Publicado 25/02/2026 11:51

Um ataque de cerca de 30 drones ucranianos que atingiu uma fábrica de fertilizantes na região russa de Smolensk, no oeste do país, atingiu nesta quarta-feira (25) ao menos sete mortos e dez feridos, anunciaram as autoridades.

Trata-se de um dos ataques mais letais contra uma zona industrial na Rússia desde o início da operação em larga escala contra a Ucrânia, em fevereiro de 2022. Kiev ataca regularmente fábricas na Rússia como retaliação aos bombardeios russos que devastam seu território.

“As Forças Armadas Ucranianas realizaram um ataque aéreo com pelo menos 30 drones” contra essa fábrica de fertilizantes na região de Smolensk, indicou o Comité de Investigação Russo, um dos principais órgãos judiciais da Rússia.

“Após a detonação de artefatos explosivos (...) sete pessoas morreram e pelo menos 10 ficaram feridas”, acrescentou essa fonte em comunicado.

Antes, num primeiro balanço, o governador da região, Vasili Anokhin, havia afirmado em sua conta no Telegram que pelo menos quatro funcionários da fábrica estavam morridos e outros dez tinham ficado feridos.

Segundo as autoridades russas, o ataque ocorreu na noite de terça-feira para quarta-feira (25) em uma empresa produtora de fertilizantes situada em Dorogobuzh, uma cidade localizada a cerca de 80 km a leste da capital regional, Smolensk.

O governador afirmou que os ataques provocaram incêndios no local e que as autoridades estudaram a possibilidade de evacuar os moradores de uma localidade próxima "para minimizar os riscos para a população".

“As equipes de resgate trabalham no local e controlam os focos de incêndio”, indicou.

Por sua vez, o Comité de Investigação Russo indicou que o ataque danificou "elementos da infraestrutura da fábrica, assim como um quartel de bombeiros no local e um veículo de combate a incêndios".

Segundo seu site, a fábrica produziu 2 milhões de toneladas de fertilizantes minerais em 2024.