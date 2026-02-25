Esse é um dos ataques mais letais a zona industrial russa desde fevereiro de 2022.AFP
Ataque ucraniano contra fábrica de fertilizantes na Rússia deixa sete mortos
Bombardeio com cerca de 30 drones atingiu unidade industrial na região de Smolensk
Trump reivindica 'virada histórica' dos EUA em discurso mais longo sobre Estado da União
Pronunciamento durou 1h47
Parlamentares do Reino Unido liberam documentos confidenciais sobre o ex-príncipe Andrew
Com o apoio do governo do Primeiro-Ministro Keir Starmer, a moção recebeu aval para prosseguir
Caso Epstein: arquivos que relacionam Trump a abuso de menor foram retidos, diz rádio dos EUA
Veículo americano afirmou que mais de 50 páginas de entrevistas com o FBI e diversas anotações com o nome do presidente foram "escondidas"
Presidente do Museu do Louvre renuncia ao cargo
Instituição foi abalada por um espetacular roubo de joias em outubro de 2025
Morre Robert Carradine, ator de 'A Vingança dos Nerds' e 'Lizzie McGuire', aos 71 anos
Intérprete de Lewis Skolnick nos anos 1980, artista teve carreira de mais de cinco décadas no cinema e na TV
