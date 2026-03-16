Trump disse que decisão da Suprema Corte sobre tarifas pode 'dar trilhões de dólares a países e empresas'AFP
Trump ataca Suprema Corte e elogia jornalista conservador
Presidente americano afirmou que os tribunais tratam republicanos 'de forma injusta'
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Israel anuncia 'operações terrestres limitadas' contra Hezbollah no sul do Líbano
País foi arrastado para a guerra no Oriente Médio no início do mês
China e EUA mantêm comunicação sobre viagem de Trump, afirma Pequim
Governo norte-americano informou que Trump visitaria Xi Jinping de 31 de março a 2 de abril
Papa pede cessar-fogo no Oriente Médio e critica uso da religião para justificar guerras
Durante oração do Angelus, pontífice afirma que violência não trará justiça nem paz e demonstra preocupação com situação no Líbano
Chanceler do Irã 'não vê nenhuma razão' para negociar com os EUA
Não há 'nenhuma experiência positiva' em conversas com americanos, disse Abbas Araghchi
Bloqueio do Estreito de Ormuz é 'mal-estar passageiro', diz secretário de Energia dos EUA
Chris Wright considera que a guerra contra o Irã terminará 'nas próximas semanas'
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