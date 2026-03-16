Bombeiros combatem incêndio em residência após um ataque de drone em ZaporizhzhiaAFP
Bombardeios russos deixam três mortos na Ucrânia
Kiev foi surpreendida por um ataque incomum com drones em plena luz do dia
Trump diz que espera ter 'a honra de tomar Cuba'
Os EUA bloquearam quase que completamente o acesso do país a petróleo
Aliados da Otan rejeitam proposta de Trump de intervir no Estreito de Ormuz
Controle do Irã sob a passagem interfere diretamente no mercado internacional de petróleo
'Não sabemos se o líder supremo está morto ou não', diz Trump sobre o Irã
Presidente dos EUA afirmou que falta de aparições públicas de Mojtaba Khamenei 'é incomum'
UE impõe sanções a entidades da China e Irã por ataques cibernéticos contra estados membros
Conselho europeu comunicou a adoção de medidas restritivas
Países-membros poderão liberar mais estoques de petróleo, se necessário, diz diretor da AIE
Diretor-executivo da Agência afirma que ação inicial com 400 milhões de barris ajudou a conter alta de preços
Rei da Espanha admite que houve 'muito abuso' na conquista da América
Felipe VI visitou uma exposição sobre a mulher indígena mexicana em um museu de Madri
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