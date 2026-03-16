Os EUA ameaçaram aplicar sanções aos países que desejam fornecer petróleo CubaAFP
Trump diz que espera ter 'a honra de tomar Cuba'
Os EUA bloquearam quase que completamente o acesso do país a petróleo
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Controle do Irã sob a passagem interfere diretamente no mercado internacional de petróleo
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Conselho europeu comunicou a adoção de medidas restritivas
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Diretor-executivo da Agência afirma que ação inicial com 400 milhões de barris ajudou a conter alta de preços
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