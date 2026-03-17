Várias explosões provocadas por possíveis homens-bomba - AFP

Várias explosões provocadas por possíveis homens-bombaAFP

Publicado 17/03/2026 07:57

Várias explosões provocadas por possíveis homens-bomba abalaram a cidade nigeriana de Maiduguri, onde pelo menos 23 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas, informou a polícia nesta terça-feira (17).

Um dia após o massacre, cometido pouco depois do fim do jejum do Ramadã, o presidente Bola Tinubu anunciou que enviaria os comandantes de segurança do país ao local "para assumir o controle da situação".

"Os atos terroristas constituem as últimas tentativas desesperadas e frenéticas de criminosos e elementos terroristas que buscam semear e propagar o medo", afirmou, segundo um comunicado, que também cita a pressão das forças de segurança.

Três explosões aconteceram quase simultaneamente na noite de segunda-feira em Maiduguri, capital do estado de Borno. Os criminosos apontaram contra um mercado, a entrada do hospital universitário e as imediações de um prédio dos correios.

"Segundo as primeiras investigações, suspeitamos de atentados suicidas", afirmou o porta-voz da polícia, Nahum Kenneth Daso.

"Lamentavelmente, 23 pessoas morreram e 108 sofreram ferimentos com diversos níveis de gravidade", acrescentou.

Um membro de uma milícia local antijihadista declarou à AFP que o balanço pode chegar a 31 mortos. Localizada a quase três horas de voo da capital econômica, Lagos, Maiduguri tem mais de um milhão de habitantes, perto do Chade, Camarões e Níger.

Uma fonte militar atribuiu os ataques a militantes do Boko Haram, grupo jihadista fundado em Maiduguri que iniciou, em 2009, uma campanha com o objetivo de estabelecer um califado no país.

Combatentes do movimento islamista Boko Haram e seu rival jihadista, o grupo Estado Islâmico da Província da África Ocidental, intensificaram recentemente os ataques no nordeste da Nigéria.