Ataques coordenados visão prejudicar a produção de material nuclear - AFP

Ataques coordenados visão prejudicar a produção de material nuclearAFP

Publicado 27/03/2026 14:50 | Atualizado 27/03/2026 14:51

O exército israelense confirmou, nesta sexta-feira (27), que atacou o reator nuclear de água pesada de Arak, no centro do Irã, pouco depois de a mídia iraniana ter noticiado bombardeios no local. Minutos depois, disse que bombardeou uma usina de processamento de urânio no Irã.

Os ataques fazem parte da sequência ofensiva da guerra EUA-Israel x Irã que começou há cerca de um mês e meio.

No X (antigo twitter), o exército israelense publicou: ''Atacado: Usina de Água Pesada de Arak, no centro do Irã — um local crucial para a produção de plutônio para armas nucleares. As Forças de Defesa de Israel não permitirão que o regime iraniano continue avançando com seu programa de armas nucleares, que representa uma ameaça existencial para Israel e para o mundo inteiro.''

Ainda mais cedo, o Ministro da Defesa Israelense, Israel Katz, declarou em uma comitiva da imprensa que os ataques no Irã vão escalar e se expandir para alvos.

''E, portanto, os ataques no Irã vão escalar e se expandir para alvos e áreas adicionais que auxiliam o regime a desenvolver e operar armas contra cidadãos israelenses'', declarou Katz.

A utilização da água pesada em reatores nucleares cumpre uma função técnica de resfriamento, mas traz consigo uma implicação estratégica importante: a geração de plutônio como subproduto. Esse elemento é um componente essencial na produção de ogivas nucleares.

Já a usina de processamento de urânio serve para transformar o minério de urânio bruto extraído da natureza em um material utilizável como combustível nuclear, principalmente para a geração de energia elétrica.