Ataques coordenados visão prejudicar a produção de material nuclearAFP
Israel confirma ataque a reator nuclear e usina de processamento de urânio no Irã
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