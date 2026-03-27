Áustria proibirá redes sociais para menores de 14 anosTânia Rêgo/Agência Brasil
Áustria proibirá redes sociais para menores de 14 anos
Governo também pretende introduzir uma nova disciplina obrigatória nas escolas
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