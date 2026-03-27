Epstein foi condenado em 2008 por solicitar favores sexuais a menores de 14 anos, mas morreu na cela de uma prisão AFP
Vítimas de Epstein processam governo dos EUA e Google por divulgação de identidades
Vários nomes deveriam permanecer sob anonimato
Vítimas de Epstein processam governo dos EUA e Google por divulgação de identidades
Vários nomes deveriam permanecer sob anonimato
Jovem de 25 anos consegue autorização para eutanásia na Espanha após disputa judicial com o pai
Noelia Castillo ficou paraplégica após uma primeira tentativa de suicídio após ter sido vítima de estupro coletivo
Justiça do EUA mantém acusação de narcotráfico contra Maduro
Defesa alegou que líder venezuelano não consegue pagar advogados por conta própria
Gelo marinho do Ártico registra sua menor superfície neste inverno boreal
O nível máximo de 2026 foi alcançado em 15 de março, uma semana antes que no ano passado
Morre o cantor Dash Crofts, da dupla Seals & Crofts, aos 87 anos
Artista estava internado havia cerca de um mês para tratar de problemas cardíacos
Trump adia para 6 de abril sua ameaça de destruir estrutura elétrica do Irã
Negociações vão 'muito bem', segundo presidente
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.