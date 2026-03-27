Estreito de Ormuz, bloqueado pelo Irã, é a principal rota de exportação do petróleo do Oriente MédioReprodução
Em comunicado enviado via Telegram, o grupo paramilitar iraniano declarou que "é proibida a passagem de qualquer navio de ou para portos de países aliados de nossos inimigos por qualquer rota marítima" e reforçou que "qualquer tentativa de travessia enfrentará uma resposta firme". Segundo a IRGC, três navios cargueiros de diferentes nacionalidades tentaram acessar o corredor destinado a embarcações autorizadas nesta manhã, mas foram advertidos pela Marinha iraniana e obrigados a recuar.
A guarda atribuiu as tentativas de travessia às "alegações falsas" do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre uma suposta reabertura do estreito. A via marítima é considerada estratégica para o comércio global.
Em paralelo, a IRGC também pediu a evacuação de áreas com presença de forças americanas no Oeste da Ásia. Em nota, o grupo afirmou que forças americanas e israelenses estariam usando civis como escudos humanos e reiterou que considera "um dever" atingir alvos ligados aos EUA e a Israel "onde quer que estejam", recomendando que a população deixe essas regiões para evitar riscos.
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