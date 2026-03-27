Donald Trump, presidente dos EUAAFP
EUA: Trump promete auxílio adicional para agricultores e cita novas diretrizes para diesel
Presidente reiterou que os norte-americanos estão 'indo muito bem' no Irã e que os militares são muito bons
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