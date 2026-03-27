México já enviou mais de 3 mil toneladas de suprimentos e alimentos para CubaAFP
Cuba recebe quarto carregamento de ajuda humanitária do México
Crise se agrava com embargo de petróleo após captura de Maduro
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