Encontro reuniu ministros dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá e União Europeia - AFP

Encontro reuniu ministros dos Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Canadá e União EuropeiaAFP

Publicado 27/03/2026 15:25

Os ministros das Relações Exteriores do G7 publicaram nesta sexta-feira (27), em um comunicado conjunto, um pedido de “cessar imediato dos ataques contra a população e as infraestruturas civis” no Oriente Médio.

“Não pode haver qualquer justificativa para o ataque deliberado contra civis em situações de conflito armado, nem para os ataques contra instalações diplomáticas”, prossegue o texto.

Eles também reafirmaram “a necessidade absoluta de restabelecer de forma permanente a liberdade de navegação livre e segura no Estreito de Ormuz”.

O ministro francês, Jean Noël Barrot, afirmou que existe um consenso “muito amplo no seio da comunidade internacional para preservar um bem comum como a liberdade de navegação”, durante coletiva de imprensa ao fim da reunião.

Está fora de questão “a possibilidade de viver em um mundo em que as águas internacionais estejam fechadas à navegação”, acrescentou Barrot, que presidiu esse encontro de dois dias realizado nos arredores de Paris.

A reunião foi centrada na guerra EUA-Israel x Irã e em suas repercussões econômicas ligadas à quase paralisação do Estreito de Ormuz por parte do Irã.

Outro tema tratado foi a Ucrânia. “Estamos decididos a continuar apoiando a Ucrânia em sua resistência contra o invasor”, declarou Barrot.

