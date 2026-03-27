O ataque aconteceu no Instituto Obispo Lezaeta, na cidade de Calama, ao norte do ChileGoogle Maps/Reprodução
De acordo com o governo chileno, a agressão ocorreu enquanto as aulas eram ministradas. O jovem, armado com objetos afiados e spray de pimenta, atacou colegas e funcionários que tentaram contê-lo. A vítima fatal foi identificada como uma inspetora da instituição, de 59 anos, que morreu no local.
A Ministra da Segurança Chilena, Trinidad Steinert, confirmou a gravidade do episódio, considerado um fato incomum no país. "Fomos informados do falecimento de uma inspetora do colégio. Entre os feridos, há três estudantes e outra funcionária que se encontra em estado grave", declarou a ministra à imprensa local.
Díaz também descreveu a situação como "extremamente grave", mas afirmou que não havia detalhes disponíveis sobre os motivos do agressor.
Pânico e investigação
A polícia chilena e o Ministério Público investigam as motivações do crime, que ainda são desconhecidas. O agressor foi detido pelas autoridades logo após o ataque.
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