O ataque aconteceu no Instituto Obispo Lezaeta, na cidade de Calama, ao norte do Chile - Google Maps/Reprodução

O ataque aconteceu no Instituto Obispo Lezaeta, na cidade de Calama, ao norte do ChileGoogle Maps/Reprodução

Publicado 27/03/2026 18:09

Um estudante de 18 anos invadiu o colégio particular Instituto Obispo Lezaeta em Calama, cidade no norte do Chile, e matou uma funcionária a facadas. Outras quatro pessoas ficaram feridas na ação, incluindo três menores de idade.



De acordo com o governo chileno, a agressão ocorreu enquanto as aulas eram ministradas. O jovem, armado com objetos afiados e spray de pimenta, atacou colegas e funcionários que tentaram contê-lo. A vítima fatal foi identificada como uma inspetora da instituição, de 59 anos, que morreu no local.



A Ministra da Segurança Chilena, Trinidad Steinert, confirmou a gravidade do episódio, considerado um fato incomum no país. "Fomos informados do falecimento de uma inspetora do colégio. Entre os feridos, há três estudantes e outra funcionária que se encontra em estado grave", declarou a ministra à imprensa local.

O governador da região de Antofagasta, onde fica a cidade de Calama, Ricardo Díaz, disse que o estudante portava líquidos inflamáveis, o que levou os investigadores a trabalharem com a hipótese de que o ataque foi premeditado.



Díaz também descreveu a situação como "extremamente grave", mas afirmou que não havia detalhes disponíveis sobre os motivos do agressor.



Pânico e investigação

O colégio, localizado a cerca de 1.500 km de Santiago, capital do Chile, foi liberado imediatamente após o crime. As aulas foram suspensas por tempo indeterminado enquanto a comunidade educativa recebe apoio psicológico.



A polícia chilena e o Ministério Público investigam as motivações do crime, que ainda são desconhecidas. O agressor foi detido pelas autoridades logo após o ataque.