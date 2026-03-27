Nardeen fala sobre o clima de tensão vivido pelos ativistas nos EUAAFP/Reprodução
Ela lidera, na cidade de Nova York, o grupo de defesa da causa palestina Within Our Lifetime, tendo recebido destaque na organização de manifestações centradas no conflito na Faixa de Gaza.
"Ontem à noite, o Grupo Conjunto de Luta contra o Terrorismo do FBI me informou que um plano contra a minha vida estava prestes a ser executado", publicou Nerdeen em seu perfil no X (antigo Twitter). Segundo ela, os agentes fizeram uma operação em Hoboken relacionada com o plano.
Citando uma fonte da polícia, o jornal The New York Times informou que uma pessoa foi detida em conexão com a investigação e que as acusações seriam divulgadas ainda hoje.
"Durante meses, organizações sionistas como o Betar e políticos como Randy Fine incentivaram a violência contra mim e a minha família", disse Nerdeen, que processou no mês passado o grupo de direita pró-Israel Betar US por supostamente ter violado seus direitos civis ao oferecer "recompensas" em redes sociais para que as pessoas perseguissem ou agredissem a militante.
O republicano Randy Fine, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, foi acusado de islamofobia após sugerir no X que preferia os cães aos muçulmanos, ao responder a uma publicação de Nerdeen em que ela descrevia os cães como "impuros".
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