Nardeen fala sobre o clima de tensão vivido pelos ativistas nos EUA - AFP/Reprodução

Nardeen fala sobre o clima de tensão vivido pelos ativistas nos EUAAFP/Reprodução

Publicado 27/03/2026 17:44 | Atualizado 27/03/2026 17:45

A ativista palestino-americana Nerdeen Kiswani afirmou, nesta sexta-feira (27), que o FBI interceptou um plano de assassinato contra ela. Residente nos Estados Unidos, Kiswani acusou também figuras pró-Israel de incitarem a violência que motivou a ameaça.



Ela lidera, na cidade de Nova York, o grupo de defesa da causa palestina Within Our Lifetime, tendo recebido destaque na organização de manifestações centradas no conflito na Faixa de Gaza.



"Ontem à noite, o Grupo Conjunto de Luta contra o Terrorismo do FBI me informou que um plano contra a minha vida estava prestes a ser executado", publicou Nerdeen em seu perfil no X (antigo Twitter). Segundo ela, os agentes fizeram uma operação em Hoboken relacionada com o plano.



Citando uma fonte da polícia, o jornal The New York Times informou que uma pessoa foi detida em conexão com a investigação e que as acusações seriam divulgadas ainda hoje.



"Durante meses, organizações sionistas como o Betar e políticos como Randy Fine incentivaram a violência contra mim e a minha família", disse Nerdeen, que processou no mês passado o grupo de direita pró-Israel Betar US por supostamente ter violado seus direitos civis ao oferecer "recompensas" em redes sociais para que as pessoas perseguissem ou agredissem a militante.



O republicano Randy Fine, membro da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, foi acusado de islamofobia após sugerir no X que preferia os cães aos muçulmanos, ao responder a uma publicação de Nerdeen em que ela descrevia os cães como "impuros".

Quem é Nardeen?

Nerdeen Kiswani é uma ativista palestino-americana, cofundadora e presidente do grupo Within Our Lifetime, em Nova York. Expoente nos protestos contra a Guerra de Gaza nos EUA, Kiswani liderou mobilizações em locais como a Universidade Columbia e a The City University of New York (CUNY), onde iniciou sua trajetória na organização Students for Justice in Palestine.