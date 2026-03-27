Caso os Houthis decidam expandir o conflito, o Estreito de Bab al-Mandab surge como um possível alvoMohammed Huwais / AFP
Grupo Houthis afirma que está pronto para intervir na guerra do Irã
Nesta semana, o movimento avisou que vai iniciar os ataques contras alvos norte-americanos e israelenses
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