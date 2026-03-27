Caso os Houthis decidam expandir o conflito, o Estreito de Bab al-Mandab surge como um possível alvo - Mohammed Huwais / AFP

Caso os Houthis decidam expandir o conflito, o Estreito de Bab al-Mandab surge como um possível alvoMohammed Huwais / AFP

Publicado 27/03/2026 20:06

Um dos maiores aliados do regime iraniano, o grupo Houthis, do Iêmen, afirmaram nesta sexta-feira (27) que entrarão à guerra se os ataques contra o Irã continuarem, grupos se unirem em apoio a EUA-Israel ou se o Mar Vermelho for usado para ataques contra o Irã.

"Estamos preparados para uma intervenção militar direta em caso de uma nova aliança com os Estados Unidos e Israel contra o Irã [...] da realização de operações hostis contra o Irã ou qualquer país muçulmano a partir do Mar Vermelho [...] e caso continue a escalada contra a República Islâmica" do Irã, declarou o porta-voz militar dos huthis, Yahya Saree, em um vídeo veiculado através da rede social X (antigo Twitter).

Nesta semana, um líder do grupo afirmou à Reuters que o movimento Houthi está pronto para atacar o Mar Vermelho novamente em solidariedade com Teerã.

Caso os Houthis decidam expandir o conflito, o Estreito de Bab al-Mandab surge como um possível alvo. Situado na costa do Iêmen, esse ponto crítico de navegação controla o acesso ao Canal de Suez (hidrovia artificial de 193 km no Egito, inaugurada em 1869, que conecta o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho) e ganha ainda mais relevância após o fechamento do Estreito de Ormuz (uma das rotas de energia mais importantes do mundo) pelo Irã.