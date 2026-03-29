Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é considerado um dos lugares mais sagrados para o cristianismo - Jorge Láscar

Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, é considerado um dos lugares mais sagrados para o cristianismoJorge Láscar

Publicado 29/03/2026 17:34 | Atualizado 29/03/2026 17:40