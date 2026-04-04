Bombeiros combatem incêndio em mercado após ataque em NikopolAFP

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Um ataque russo com drones contra um mercado da cidade de Nikopol, na região ucraniana de Dnipropetrovsk, deixou cinco mortos e 19 feridos neste sábado (4), segundo as autoridades locais.
"Cinco pessoas morreram, três mulheres e dois homens", e outras 19 ficaram feridas, incluindo uma menina de 14 em estado grave, indicou no Telegram o chefe da administração militar desta região do centro-leste da Ucrânia, Oleksandr Ganja.