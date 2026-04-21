Nas últimas semanas, o Irã executou muitas pessoas vinculadas aos protestosAFP
Irã executa homem por envolvimento em protestos e suposta colaboração com Israel e EUA
Condenado por incendiar mesquita em Teerã e atuar contra a segurança nacional, Amir Ali Mirjafari foi enforcado após sentença confirmada pela Suprema Corte
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