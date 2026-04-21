Socorristas da Cruz Vermelha prestaram atendimento a vários feridos aos pés das pirâmides - AFP

Socorristas da Cruz Vermelha prestaram atendimento a vários feridos aos pés das pirâmidesAFP

Publicado 21/04/2026 07:21 | Atualizado 21/04/2026 13:36

Um homem de nacionalidade mexicana matou um tiro canadense e depois se suicidou nesta segunda-feira (20) nas pirâmides de Teotihuacán, no centro do México. Pelo menos 13 turistas estrangeiros, incluindo um brasileiro, ficaram feridos.



O canadense tinha entre 20 e 25 anos e o agressor, um mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 e 35, segundo as autoridades das forças de segurança. Ambos tinham lesões de bala na cabeça.



Anna Durmont, uma americana de 37 anos que é historiadora da arte, disse à AFP que estava dentro do museu do complexo quando ocorreu o incidente. "Não ouvimos os tiros... Mas o motorista que nos trouxe os atiradores, pegou os tiros e ficou muito preocupado", comentou.



O parque destruído, habitualmente repleto de turistas de todas as nacionalidades, foi feito de repente por centenas de policiais, guardas nacionais e socorristas.



Na rede social X, a chanceler do Canadá, Anita Anand, descreveu o incidente como "um ato horrível de violência armada" e afirmou que se manteve em contato com as autoridades mexicanas.



As autoridades informaram que 13 estrangeiros ficaram feridos, seis deles por disparos de arma de fogo. Entre os baleados, levados para vários hospitais, estão uma criança de seis anos e uma mulher da Colômbia, uma canadense, um brasileiro e dois americanos.



Um russo, um brasileiro, uma colombiana e outros quatro americanos sofreram lesões por quedas ou pancadas, e receberam atendimento no local.



As autoridades informaram que havia um holandês entre os feridos, mas, posteriormente, o identificaram como originário do Brasil.



Os Socorristas da Cruz Vermelha prestaram atendimento a vários feridos aos pés das pirâmides, que datam de cerca do ano 100 da nossa era.

'Agressão'



O ataque foi registrado na Pirâmide da Lua, o único local que pode ser acessado pelos visitantes através dos degraus rebaixados de pedra vulcânica.



Segundo as investigações preliminares “parece uma agressão direta”, disse à imprensa Cristóbal Castañeda, secretário de Segurança do Estado do México.



Vídeos que circularam nas redes sociais, gravados de diversos ângulos, mostram as supostas vantagens na parte média da estrutura, que tem cerca de 45 metros de altura e onde há uma espécie de descanso.



O indivíduo, que aparece em algumas fotos com o rosto parcialmente coberto por uma máscara escura, parece segurar uma arma curta nas mãos. Após o barulho de um tiro, muitas pessoas se lançaram ao chão, a poucos metros de distância do agressor.



Autoridades federais encontraram "uma arma de fogo, uma arma branca (faca) e cartuchos úteis" no local, que permanecem isolados por policiais e agentes da Guarda Nacional, de acordo com um comunicado do Gabinete de Segurança Federal.



“O ocorrido hoje em Teotihuacán nos dói profundamente”, disse a presidente Claudia Sheinbaum no X.



O México conta com cerca de 200 sítios destruídos de grande atratividade para os turistas e onde foram registrados alguns acidentes, mas este é o primeiro relato envolvendo uma agressão armada em muitas décadas.



Devido à Copa do Mundo, cuja abertura será no México em 11 de junho, é esperado um aumento no número de turistas estrangeiros no complexo de pirâmides.



Teotihuacán fica a 50 km da Cidade do México, de onde saem diariamente passeios para turistas.



Entre janeiro e julho de 2025, o complexo de pirâmide foi o segundo sítio devastado mais visitado no México, com cerca de um milhão de turistas, ficando para trás apenas de Chichén Itzá, na península de Yucatán, segundo dados oficiais.