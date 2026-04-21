Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao Irã - AFP

Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao IrãAFP

Publicado 21/04/2026 11:33

O presidente Donald Trump disse nesta terça-feira (21) que as forças americanas interceptaram um navio que transportava um "presente" da China para o Irã.



O navio levava "um presente da China" que "não era muito agradável", disse Trump ao canal CNBC.



"Fiquei um pouco surpreso", acrescentou, antes de afirmar que acreditava ter um "entendimento" com o presidente chinês Xi Jinping.



Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao Irã, um parceiro de Pequim há anos.

Trump faz pedido ao Irã

Trump também afirmou ao Irã que o país poderia aumentar suas chances de sucesso nas negociações de paz se libertasse oito mulheres que, segundo ele, serão executadas.



"Eu agradeceria muito a libertação dessas mulheres", publicou Trump na rede Truth Social. "Seria um ótimo começo para nossas negociações!".



A declaração de Trump reproduz uma publicação no X de Eyal Yakoby, um jovem ativista pró-Israel nos Estados Unidos, que afirma que oito mulheres enfrentam o risco de execução por enforcamento na República Islâmica. A publicação, que não revela nomes, mas inclui fotografias de oito mulheres, não teve a autenticidade confirmada até o momento.