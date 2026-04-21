Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao IrãAFP
O navio levava "um presente da China" que "não era muito agradável", disse Trump ao canal CNBC.
"Fiquei um pouco surpreso", acrescentou, antes de afirmar que acreditava ter um "entendimento" com o presidente chinês Xi Jinping.
Na semana passada, Trump anunciou que Xi havia assegurado que não haveria envios de armas chinesas ao Irã, um parceiro de Pequim há anos.
"Eu agradeceria muito a libertação dessas mulheres", publicou Trump na rede Truth Social. "Seria um ótimo começo para nossas negociações!".
A declaração de Trump reproduz uma publicação no X de Eyal Yakoby, um jovem ativista pró-Israel nos Estados Unidos, que afirma que oito mulheres enfrentam o risco de execução por enforcamento na República Islâmica. A publicação, que não revela nomes, mas inclui fotografias de oito mulheres, não teve a autenticidade confirmada até o momento.
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