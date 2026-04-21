Trump fez declaração nesta terça-feira (21) - AFP / Reprodução

Trump fez declaração nesta terça-feira (21)AFP / Reprodução

Publicado 21/04/2026 10:19

O presidente Donald Trump declarou nesta terça-feira (21) que os Estados Unidos têm uma posição de negociação muito sólida, antes de uma nova rodada de conversas com o Irã no Paquistão para tentar acabar com a guerra no Oriente Médio.

"Vamos acabar com um ótimo acordo. Acho que eles não têm escolha... Estamos em uma posição de negociação muito, muito forte", disse Trump ao canal CNBC.