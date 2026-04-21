Trump fez declaração nesta terça-feira (21)AFP / Reprodução
Trump diz que EUA estão em posição 'muito forte' para negociar com Irã
Presidente afirma que Estados Unidos têm vantagem antes de nova rodada de conversas no Paquistão
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