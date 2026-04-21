Ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, afirma que, no momento, não terá quebra de acordo com IsraelReprodução/redes sociais
Alemanha e Itália rejeitam suspensão do acordo de cooperação entre UE e Israel
Países do bloco querem ruptura, mas a decisão deve ser unânime
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Trump diz que EUA interceptaram navio com 'presente' da China para o Irã
Presidente afirma ter ficado surpreso com o que encontrou na embarcação e pede a libertação de mulheres que seriam executadas
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Relatos conflitantes sobre chegada de delegações ao Paquistão e declarações de Trump elevam tensão
Trump diz que EUA estão em posição 'muito forte' para negociar com Irã
Presidente afirma que Estados Unidos têm vantagem antes de nova rodada de conversas no Paquistão
Japão elimina restrições à exportação de armas
Mudança rompe política pacifista adotada desde a Segunda Guerra Mundial e amplia atuação do país no mercado de defesa
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Condenado por incendiar mesquita em Teerã e atuar contra a segurança nacional, Amir Ali Mirjafari foi enforcado após sentença confirmada pela Suprema Corte
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