Sequestros acontecem especialmente nas zonas rurais com pouca presença do governoGoogle Maps / Reprodução
Homens armados sequestram crianças de orfanato clandestino na Nigéria
Suspeitos invadiram abrigo em área isolada no último domingo (26)
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Segundo investigações, recados faziam referências repetidas a Trump sem nomeá-lo diretamente