Ataque ocorreu no estacionamento da escola Fairfield High SchoolReprodução / X
Ataque a tiros após festa de formatura deixa um morto e três feridos nos EUA
Caso aconteceu em escola de ensino médio da Califórnia
Ataque a tiros após festa de formatura deixa um morto e três feridos nos EUA
Caso aconteceu em escola de ensino médio da Califórnia
Bombardeios israelenses deixam ao menos oito mortos em Gaza
Cerca de 15 pessoas ficaram feridas nos ataques
Ataques israelenses deixam seis mortos no sul do Líbano
Bombardeios atingiram diversas localidades da região
UE afirma que novas propostas tarifárias dos EUA são 'injustificadas'
Bloco europeu rejeita sobretaxas anunciadas por Washington após investigação sobre trabalho forçado
Vídeo! Cristo Redentor e Estátua da Liberdade 'lutam' em publicação do Irã
Conteúdo foi produzido por IA e compartilhado pela Embaixada do país na Tunísia
OMS reduz casos suspeitos de ebola na África Central de 906 para 116
Novo surto da doença provocou 49 mortes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.