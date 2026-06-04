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Irã diz que não haverá estabilidade regional sem retirada de Israel do Líbano
Força militar do país persa reforçou que condição para cessar-fogo na guerra é a implementação de trégua em todas as frentes
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