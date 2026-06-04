Alpinista Dawa Sherpa teve apenas queimaduras causadas pelo frio - Reprodução / Redes sociais

Alpinista Dawa Sherpa teve apenas queimaduras causadas pelo frioReprodução / Redes sociais

Publicado 04/06/2026 10:21

Um guia de montanha nepalês que ficou desaparecido por seis dias no Monte Everest, no Nepal, foi encontrado vivo nesta quinta-feira (04), após rastejar de volta ao acampamento base. Ele já havia sido dado como morto.

MIRACLE ON EVEREST: Missing Sherpa guide Dawa Sherpa, 52, was found alive after nearly 7 days alone on #MountEverest.



Last seen May 29, he was discovered crawling toward Base Camp on June 4 after surviving in the mountain's deadly high-altitude zone.#sstvi #ファミ通40周年 pic.twitter.com/HTLzeKeIqF — Eyes on the Globe (@eyes_globe) June 4, 2026

O experiente alpinista Dawa Sherpa, de cerca de 50 anos e mais conhecido como "Hillary", em homenagem ao famoso alpinista Edmund Hillary, desapareceu na montanha mais alta do mundo na madrugada de 30 de maio.Ele foi encontrado na madrugada desta quinta-feira perto do acampamento base por uma equipe nepalesa que ajuda a mapear rotas no Everest e a limpar os detritos deixados pelos alpinistas. "Ele estava rastejando", disse Pemba Sherpa, da 8K Expeditions, empresa responsável pela operação de busca e resgate, à reportagem. Um helicóptero o transportou para Katmandu."Ele está consciente e recebe tratamento", disse Nishant Dhakal, médico da unidade de terapia intensiva do Hospital HAMS, na capital. "Estamos tratando seus ferimentos por congelamento, lesões causadas pelo frio, desidratação e trauma. Ele está passando por mais exames e permanecerá em nossa UTI", acrescentou.A esposa de Dawa Sherpa, Damu Sherpa, disse que sua família está radiante. "Ficamos tão felizes com a notícia; tínhamos perdido todas as esperanças", disse ela. "Também começamos a puja [orações para o falecido] ontem."A filha deles, Mendo Lhamu Sherpa, disse que mal podiam acreditar quando receberam o telefonema informando que ele havia sido encontrado. "A princípio, não tínhamos certeza se era ele, mas nos enviaram fotos para confirmar, e então senti uma alegria imensa", disse ela.