Alpinista Dawa Sherpa teve apenas queimaduras causadas pelo frioReprodução / Redes sociais
MIRACLE ON EVEREST: Missing Sherpa guide Dawa Sherpa, 52, was found alive after nearly 7 days alone on #MountEverest.— Eyes on the Globe (@eyes_globe) June 4, 2026
Last seen May 29, he was discovered crawling toward Base Camp on June 4 after surviving in the mountain's deadly high-altitude zone.#sstvi #ファミ通40周年 pic.twitter.com/HTLzeKeIqF
O experiente alpinista Dawa Sherpa, de cerca de 50 anos e mais conhecido como "Hillary", em homenagem ao famoso alpinista Edmund Hillary, desapareceu na montanha mais alta do mundo na madrugada de 30 de maio.
Ele foi encontrado na madrugada desta quinta-feira perto do acampamento base por uma equipe nepalesa que ajuda a mapear rotas no Everest e a limpar os detritos deixados pelos alpinistas. "Ele estava rastejando", disse Pemba Sherpa, da 8K Expeditions, empresa responsável pela operação de busca e resgate, à reportagem. Um helicóptero o transportou para Katmandu.
"Ele está consciente e recebe tratamento", disse Nishant Dhakal, médico da unidade de terapia intensiva do Hospital HAMS, na capital. "Estamos tratando seus ferimentos por congelamento, lesões causadas pelo frio, desidratação e trauma. Ele está passando por mais exames e permanecerá em nossa UTI", acrescentou.
A esposa de Dawa Sherpa, Damu Sherpa, disse que sua família está radiante. "Ficamos tão felizes com a notícia; tínhamos perdido todas as esperanças", disse ela. "Também começamos a puja [orações para o falecido] ontem."
A filha deles, Mendo Lhamu Sherpa, disse que mal podiam acreditar quando receberam o telefonema informando que ele havia sido encontrado. "A princípio, não tínhamos certeza se era ele, mas nos enviaram fotos para confirmar, e então senti uma alegria imensa", disse ela.
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