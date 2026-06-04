De acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24, o avião tem um ano de uso - Redes sociais / Reprodução

De acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24, o avião tem um ano de usoRedes sociais / Reprodução

Publicado 04/06/2026 15:43

A companhia aérea alemã Lufthansa informou que vários funcionários ficaram feridos nesta quinta-feira (4), depois que o trem de pouso dianteiro de um Boeing 787-9 Dreamliner se retraiu "inesperadamente", fazendo com que a parte frontal da aeronave caísse vários metros no chão. As abas da porta do compartimento do trem de pouso foram quebradas.



O incidente ocorreu enquanto o 787-9 Dreamliner estava estacionado no portão de embarque, com apenas a tripulação a bordo, antes do embarque dos passageiros para um voo programado de Frankfurt para Los Angeles. O voo foi posteriormente cancelado.



"Vários funcionários ficaram feridos e estão recebendo atendimento médico", disse a Lufthansa, acrescentando que a empresa e as autoridades competentes estão investigando as circunstâncias do incidente.



O 787-9 tem um ano de uso, de acordo com o site de rastreamento de voos Flightradar24.



A Boeing afirmou ainda nesta quinta-feira, em um comunicado enviado por e-mail, que está "ciente do incidente" e "prestando apoio ao nosso cliente".



Imagens do local pareciam mostrar as rodas dianteiras do avião de grande porte deslizando para a frente e o nariz da aeronave caindo vários metros, enquanto um membro da equipe de solo que estava próximo se afastava rapidamente.



As portas do compartimento do trem de pouso dianteiro se desprenderam com o impacto.



Um incidente ocorrido em 2021 no Aeroporto de Heathrow, em Londres, também envolveu o trem de pouso dianteiro de um Boeing 787. De acordo com um relatório do Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido (AAIB), um 787-8 estava passando por manutenção em um portão de embarque quando seu trem de pouso dianteiro se retraiu durante testes, fazendo com que o nariz da aeronave caísse sobre o asfalto.

Os investigadores descobriram que um pino de travamento, projetado para impedir a retração, havia sido inserido na posição errada, permitindo que o trem de pouso se dobrasse apesar dos dispositivos de segurança projetados para mantê-lo estendido.(Com AP)