Em 2025, treze pessoas morreram em decorrência de ataques de ursos no Japão - Pixabay

Em 2025, treze pessoas morreram em decorrência de ataques de ursos no JapãoPixabay

Publicado 30/06/2026 09:54 | Atualizado 30/06/2026 09:54

Um homem foi encontrado morto no Japão após um provável ataque de urso, anunciaram as autoridades locais nesta segunda-feira (29). O país registrou um aumento expressivo destes incidentes desde o início do ano.



Os dados mais recentes do Ministério do Meio Ambiente mostram que pelo menos cinco pessoas morreram desde abril em consequência de ataques de ursos.



As autoridades do município de Aomori, no norte do Japão, informaram que um homem encontrado morto em uma área montanhosa pode ter sido atacado por um urso e pediram aos moradores que evitem a região.



Um funcionário do governo local declarou à reportagem nesta terça-feira (30) que "a polícia continua investigando a causa" da morte. Ele disse que foram encontradas marcas de mordidas de urso no corpo.



O Japão registra há vários anos um aumento no número de ataques de ursos, especialmente em áreas urbanas. Em 2025, 13 pessoas morreram em consequência de ataques de ursos no Japão, um recorde. A presença dos ursos aumenta à medida que os animais saem famintos da hibernação.



Desde o início da série histórica, em 2018, o Japão nunca havia registrado mais de duas mortes no período entre abril e junho. Segundo cientistas, a população de ursos aumentou consideravelmente ao mesmo tempo em que diminuiu o número de pessoas que vivem em áreas rurais.



No início de junho, dezenas de policiais, caçadores e funcionários municipais foram mobilizados na cidade de Utsunomiya, ao norte de Tóquio, para capturar um urso que perambulou pelas ruas durante quatro dias, o que forçou o fechamento das escolas.



Também neste mês, um urso atacou quatro pessoas no município de Fukushima, nordeste do país.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci