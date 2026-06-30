França registrou altas temperaturas nas últimas semanas - Reprodução / Redes sociais

França registrou altas temperaturas nas últimas semanasReprodução / Redes sociais

Publicado 30/06/2026 07:34

A polícia francesa anunciou nesta terça-feira (30) a detenção dos pais de duas gêmeas de um ano e três meses que morreram por possível desidratação no norte do país durante a onda de calor. Os outros quatro filhos do casal foram hospitalizados.



Os pais, de 35 e 32 anos de idade, ligaram para os serviços de emergência "depois que encontraram as filhas gêmeas de 15 meses inconscientes em suas camas", informou o Ministério Público em um comunicado.



Uma autópsia deve "determinar as circunstâncias da morte das duas meninas" e, em particular, "a possibilidade de desidratação devido à temperatura elevada registrada no quarto" da residência da família em Beuvrages, perto de Valenciennes, informou o MP.



Os outros quatro filhos do casal, de 3, 4, 5 e 6 anos, foram hospitalizados por desidratação, mas estão fora de perigo, segundo uma fonte próxima à investigação.



A porta da casa da família está lacrada com a informação de que foi cometido um crime de "privação de cuidados que provocou a morte de menores de 15 anos".



O prefeito Ali Ben Yahia descreveu no Facebook "uma família bem integrada". "A família havia conseguido recentemente uma casa, com o desejo de oferecer aos filhos um ambiente favorável ao seu desenvolvimento", acrescentou.



Os pais não têm antecedentes criminais e "a família não estava sob acompanhamento dos serviços de assistência educacional", segundo o MP de Valenciennes.



Após vários dias de alerta vermelho por uma onda de calor na semana passada, o norte da França passou na segunda-feira (29) para o alerta verde graças à queda das temperaturas, segundo o serviço meteorológico Météo France.

* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci