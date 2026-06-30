Artefato explosivo foi deixado no saguão de um edifício residencialReprodução / Redes sociais
A bomb packed with bolts and metal shot tore through the lobby of a luxury building in Monaco tonight, injuring sanctioned Ukrainian oligarch Vadym Yermolaiev and his family.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 29, 2026
A man was caught on CCTV dropping a backpack at the entrance around 9 PM before fleeing toward the… pic.twitter.com/pYgD8AHVOZ
Dezenas de agentes foram mobilizados em Mônaco, enquanto dois helicópteros e cerca de 30 guardas fazem buscas na França por um homem que deixou um pacote no saguão de um edifício residencial próximo à fronteira, informou a polícia.
O artefato explodiu por volta das 21h (16h em Brasília) de segunda-feira, deixando um homem e uma mulher gravemente feridos e um adolescente com ferimentos leves, segundo as autoridades locais.
O chefe de Governo de Mônaco, Christophe Mirmand, afirmou não ter conhecimento de ameaças específicas contra Yermolaiev. Mirmand havia informado anteriormente que várias testemunhas forneceram informações que poderiam ajudar a identificar o suspeito, e acrescentou que o artefato explosivo aparentemente continha parafusos metálicos e chumbinhos.
Os serviços de emergência também atenderam outras quatro pessoas por estado de choque e cortes provocados pelos vidros estilhaçados na explosão.
Yermolaiev, bilionário residente em Mônaco, está sujeito a sanções impostas por Kiev desde dezembro de 2023. Segundo informações divulgadas na época, os serviços de segurança ucranianos justificaram as sanções por suas atividades no setor de bebidas alcoólicas na Crimeia ocupada pela Rússia.
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