Cerca de um milhão de pessoas viram o valor de seu patrimônio atingir US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões) - Unsplash

Cerca de um milhão de pessoas viram o valor de seu patrimônio atingir US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões)Unsplash

Publicado 30/06/2026 11:21 | Atualizado 30/06/2026 11:48

O patrimônio das famílias registrou forte aumento em 2025, com um número recorde de novos milionários no mundo, segundo um estudo do banco suíço UBS publicado nesta terça-feira (30).



Cerca de um milhão de pessoas no mundo, o equivalente a 2.600 pessoas por dia, viram o valor de seu patrimônio atingir US$ 1 milhão (R$ 5,2 milhões), somando ativos financeiros e imobiliários, segundo estimativas do gigante suíço da gestão patrimonial.



O Brasil registrou 9.215 desses novos milionários. Já os Estados Unidos concentraram quase metade do total, com mais de 440.000 pessoas adicionais, seguidos por China, Japão, Alemanha, Reino Unido e França.



Todos os anos, o UBS publica o Global Wealth Report, relatório que analisa a evolução do patrimônio das famílias em todo o mundo. O estudo leva em conta o conjunto de ativos financeiros e não financeiros, principalmente imóveis, descontadas as dívidas. Para facilitar a comparação entre países, o valor dos ativos é expresso em dólares.



"Ser milionário em dólares não significa ter um milhão no banco ou em uma carteira de investimentos", esclarece o estudo, já que a residência principal representa o principal ativo da maioria das famílias.



Segundo o relatório, baseado em uma amostra de 56 países, a riqueza pessoal, considerando todos os níveis patrimoniais, aumentou 10,8% em 2025, registrando "seu ritmo de crescimento mais rápido desde 2017", informou o banco no comunicado que acompanha o estudo.



O aumento se explica pela "força dos mercados financeiros" e pela "alta dos ativos não financeiros", acrescentou o UBS, embora tenha ressaltado que "os ganhos foram desiguais" conforme regiões e faixas de riqueza. "O crescimento foi especialmente forte entre patrimônios superiores a cinco milhões de dólares (R$ 25,9 milhões)", destacou o banco.



A Suíça lidera o ranking, com patrimônio médio por adulto de 910.382 dólares (R$ 4,7 milhões), seguida pelos Estados Unidos, com 696.277 dólares (R$ 3,6 milhões), e Luxemburgo, com 654.732 dólares (R$ 3,4 milhões).



* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci