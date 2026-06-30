Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou tentativa de Trump de restringir cidadania por nascimentoAFP
Suprema Corte dos EUA mantém cidadania por nascimento
Por 6 votos a 3, tribunal considerou inconstitucional decreto que retirava direito de filhos de imigrantes irregulares
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