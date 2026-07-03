Criança de onze anos pegou veículo da família sem autorizaçãoReprodução / X
Sobe número de monges mortos em atropelamento na Tailândia
Menino que causou acidente foi encaminhado a autoridades de proteção à criança para avaliação
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Morre, aos 64 anos, Hikaru Kurosaki, protagonista de 'Jaspion'
Causa não foi revelada
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