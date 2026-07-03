Criança de onze anos pegou veículo da família sem autorização - Reprodução / X

Criança de onze anos pegou veículo da família sem autorizaçãoReprodução / X

Publicado 03/07/2026 08:26

Autoridades locais informaram que o número de monges mortos após um atropelamento na Tailândia subiu para dez nesta sexta-feira (03). O acidente foi provocado por um menino de 11 anos, que avançou com uma caminhonete contra uma procissão budista

Outras dez pessoas continuam internadas após a tragédia de quinta-feira (02), duas delas em estado crítico, segundo o boletim mais recente do Hospital de Mukdahan, no nordeste do país.

Trinta e cinco monges e cinco fiéis caminhavam à beira de uma rodovia na província de Mukdahan durante uma peregrinação quando uma caminhonete atropelou o grupo. Cinco monges morreram no local e outros cinco morreram mais tarde no hospital.

A polícia informou que o veículo era dirigido por um menino de 11 anos, que pegou o carro dos pais sem permissão.

Prayut Ruanthongkam, chefe da polícia da cidade de Mukdahan, disse à reportagem que o menino não prestou depoimento às forças de segurança. Na Tailândia, menores de 12 anos não têm responsabilidade penal.

Ele foi encaminhado às autoridades de proteção à criança para avaliação, acompanhado pela mãe.