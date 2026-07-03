Ônibus levava ao menos cinquenta passageiros - Reprodução / X

Ônibus levava ao menos cinquenta passageirosReprodução / X

Publicado 03/07/2026 08:03

Um ônibus superlotado saiu da estrada e despencou por mais de 20 metros em um desfiladeiro no oeste do Paquistão nesta sexta-feira (3). Segundo informações de autoridades locais, o acidente que matou pelo menos 40 pessoas.



بلوچستان سے افسوسناک خبر، دانہ سر میں مسافر بس کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔۔!! pic.twitter.com/TNCgCuG8Ux — Khurram Iqbal (@khurram143) July 3, 2026

"Um ônibus de passageiros que viajava de Quetta para Peshawar caiu em um desfiladeiro profundo na região montanhosa de Dana Sar... 40 mortes foram confirmadas e 11 pessoas ficaram feridas", afirmou Sanaullah Sherani, diretor do centro de emergências do distrito de Zhob, próximo ao local do acidente.



Sherani afirmou que onze passageiros ficaram feridos e foram levados para um hospital. Três estão em estado gravíssimo.



O acidente ocorreu em uma região montanhosa, o que dificultou a fase inicial da operação de resgate, explicou o funcionário. "O ônibus caiu entre 21 e 24 metros", acrescentou o diretor do centro de emergências.



O porta-voz do chefe de Governo da província do Baluchistão, onde fica Quetta, confirmou o número de vítimas.

