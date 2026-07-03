Ônibus levava ao menos cinquenta passageirosReprodução / X

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AFP
Um ônibus superlotado saiu da estrada e despencou por mais de 20 metros em um desfiladeiro no oeste do Paquistão nesta sexta-feira (3). Segundo informações de autoridades locais, o acidente que matou pelo menos 40 pessoas.
"Um ônibus de passageiros que viajava de Quetta para Peshawar caiu em um desfiladeiro profundo na região montanhosa de Dana Sar... 40 mortes foram confirmadas e 11 pessoas ficaram feridas", afirmou Sanaullah Sherani, diretor do centro de emergências do distrito de Zhob, próximo ao local do acidente.

Sherani afirmou que onze passageiros ficaram feridos e foram levados para um hospital. Três estão em estado gravíssimo.

O acidente ocorreu em uma região montanhosa, o que dificultou a fase inicial da operação de resgate, explicou o funcionário. "O ônibus caiu entre 21 e 24 metros", acrescentou o diretor do centro de emergências.

O porta-voz do chefe de Governo da província do Baluchistão, onde fica Quetta, confirmou o número de vítimas.