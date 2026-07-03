Ônibus levava ao menos cinquenta passageirosReprodução / X
بلوچستان سے افسوسناک خبر، دانہ سر میں مسافر بس کھائی میں جا گری، 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی ہوئے۔۔!! pic.twitter.com/TNCgCuG8Ux— Khurram Iqbal (@khurram143) July 3, 2026
Sherani afirmou que onze passageiros ficaram feridos e foram levados para um hospital. Três estão em estado gravíssimo.
O acidente ocorreu em uma região montanhosa, o que dificultou a fase inicial da operação de resgate, explicou o funcionário. "O ônibus caiu entre 21 e 24 metros", acrescentou o diretor do centro de emergências.
O porta-voz do chefe de Governo da província do Baluchistão, onde fica Quetta, confirmou o número de vítimas.
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