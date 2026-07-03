Nações Unidas estimam que número de desaparecidos após os terremotos na Venezuela possa chegar a 50 mil AFP / Reprodução
Número de mortos por terremotos na Venezuela sobe para 2.645
Ao menos 12,6 mil ficaram feridos e 15 mil perderam a moradia
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