Funeral do aiatolá Ali Khamenei em Teerã começa no sábado e termina na segunda-feiraDivulgação / Khamenei Media
The moment the body of the martyred Leader of the Islamic Revolution arrived at the farewell ceremony next to Imam Khomeini Hussainiyah, July 2, 2026.#WeMustRise#MartyrKhamenei pic.twitter.com/CwWg6N0GIl— Khamenei Media (@Khamenei_m) July 2, 2026
Nesta sexta-feira (4), o corpo, disposto em um caixão coberto com uma bandeira do Irã, chegou à Grande Mosalla do Imã Khomeini, um grande complexo religioso e cultural na capital, onde acontecerá o funeral de Estado. A cerimônia pretende ser uma demonstração de força após o conflito de quase 40 dias com os Estados Unidos e Israel, que já custou a vida a altos dirigentes do governo e milhares de civis.
A presença do filho de Ali Khamenei, Mojtaba, que o sucedeu no início de março como líder supremo, não foi confirmada. Supostamente ferido durante os ataques que mataram seu pai, ele se manifesta apenas por meio de mensagens escritas e não aparece em público.
Quem apareceu em público, pela primeira vez desde o início da guerra, foi Ahmad Vahidi, chefe da Guarda Revolucionária, nomeado para o cargo no começo de março após a morte de seu antecessor, Mohamad Paqpur, no primeiro dia do conflito. Vahidi colocou a mão sobre o caixão de Khamenei e rezou por alguns minutos, segundo uma foto divulgada pela agência de notícias Fars.
"As pessoas virão de todo o Irã. Vai ter muita gente", comentou em voz baixa Hosein Moghadassi, um funcionário de 43 anos. Espera-se que alguns comecem a fazer fila desde a noite de sexta-feira, aguardando a abertura dos portões às 6h00 de sábado (23h30 de sexta no horário de Brasília).
O grande complexo da Mosalla, concebido para acolher grandes orações, comemorações oficiais e concentrações religiosas, permanecerá aberto dia e noite até a próxima segunda-feira (6).
Em seguida, um cortejo que transportará o caixão de Khamenei desfilará pelas ruas de Teerã, antes de seguir na terça para a cidade sagrada de Qom.
É esperada a presença de governantes e autoridades de cerca de 30 países, principalmente vizinhos, entre eles o ex-presidente russo Dmitri Medvedev e o primeiro-ministro paquistanês Shebaz Sharif. A China estará representada por um alto dirigente do Parlamento, He Wei. Nenhum líder europeu foi convidado.
Funeral de Estado
Em 1989, quando morreu seu antecessor, o fundador da República Islâmica, o aiatolá Ruhollah Khomeini, quase 10 milhões de pessoas compareceram à cerimônia fúnebre, segundo os números oficiais. Na ocasião, mais de 10 visitantes morreram pisoteados.
Ao lado do caixão de Khamenei também serão expostos os de seus familiares que morreram com ele no primeiro dia da guerra, entre eles o de uma de suas filhas, um genro, uma nora e uma neta.
Fortaleza
A capital iraniana foi transformada em uma fortaleza, com abundantes forças de segurança e um enorme perímetro inacessível de carro.
O aeroporto de Teerã está parcialmente fechado e ficará totalmente fechado na segunda-feira, declarada feriado em todo o país. Os centros comerciais baixaram as portas e as empresas foram obrigadas a interromper suas atividades.
Ali Khamenei será enterrado na próxima quinta-feira (09) na cidade sagrada de Meshed, no nordeste do Irã, onde nasceu. Como líder religioso, seu caixão fará escala na quarta-feira no vizinho Iraque, onde a comunidade xiita também é majoritária.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.