Condenado pela morte de Tupac, Keffe D pode ser condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicionalReprodução / Redes sociais
Ex-líder de gangue é condenado pelo assassinato do rapper Tupac Shakur
Duane 'Keffe D' Davis é a única pessoa acusada pela morte da lenda do hip-hop, em 1996; ele teria planejado e ordenado o crime
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Líder de Teerã, Masoud Pezeshkian, considera que continuar a guerra com Washington não trará benefícios para seu país e defende o diálogo
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