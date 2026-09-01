Vídeos mostram destruição em casa atingida por míssil durante casamento no Irã - Reprodução/Redes sociais

Vídeos mostram destruição em casa atingida por míssil durante casamento no IrãReprodução/Redes sociais

Publicado 01/09/2026 19:37 | Atualizado 01/09/2026 20:16

Estilhaços dos mísseis americanos impactaram uma casa na província de Hormozgan, onde era "celebrado um casamento", detalhou a organização no X.Quatro pessoas morreram, inclusive uma criança pequena, e mais de 50 ficaram feridas, acrescentou.Um vídeo divulgado em uma conta do governo iraniano mostrou uma grande quantidade de escombros e danos no que foi descrito como o local do casamento após o ataque americano.Ao fundo, ouviam-se gritos de pessoas.Ahmad Nafisi, vice-governador da província de Hormozgan, tinha reportado dois mortos anteriormente.O fato ocorreu na cidade de Kuhestak, no condado de Sirik, localizado ao longo do estratégico Estreito de Ormuz.Nesta terça-feira, os Estados Unidos lançaram ataques contra o Irã pela segunda vez em poucos dias.Os ataques ocorreram depois de "tentativas recentes de agressão por parte da Guarda Revolucionária iraniana contra embarcações comerciais no Estreito de Ormuz e contra militares americanos destacados na região", destacou no X o Comando Central dos Estados Unidos.A imprensa iraniana reportou, nesta terça, explosões em várias cidades ao longo e a leste de Ormuz, assim como em um aeroporto da província meridional de Kerman.Os Estados Unidos entraram em guerra com o Irã em 28 de fevereiro quando lançaram, juntamente com Israel, uma série de ataques em território iraniano.Os diálogos entre os dois países estão estagnados atualmente, após o fracasso de um protocolo de acordo assinado por Washington e Teerã em junho.