'Estamos eliminando os terroristas que nos ameaçam, e fazemos isso dia após dia', disse NetanyahuAFP
Netanyahu afirma que tropas de Israel não deixarão Faixa de Gaza
Primeiro-ministro, que está em campanha eleitoral, fez primeira visita ao território palestino desde o início do cessar-fogo com Hamas
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Epidemia de ebola na RD Congo registra mais de 3 mil mortes
Número de casos da doença, para a qual ainda não há tratamento, ultrapassa 6 mil; surto do vírus é o pior da história do país
Em retaliação, Irã ataca bases dos EUA em cinco países diferentes
Nova campanha de bombardeios de Washington teria causado 18 mortes, incluindo quatro em um casamento, dizem autoridades de Teerã
Ataque dos EUA deixa quatro mortos e 50 feridos em casamento no Irã
Bombardeios ocorreram após tentativas de agressão contra embarcações no Estreito de Ormuz e militares americanos na região
Número de mortos em avalanche no Nepal e no Tibete passa de 1 mil
Equipes de resgate seguem na exploração de túneis onde operários podem estar abrigados; esperança de encontrar sobreviventes diminui
Ex-líder de gangue é condenado pelo assassinato do rapper Tupac Shakur
Duane 'Keffe D' Davis é a única pessoa acusada pela morte da lenda do hip-hop, em 1996; ele teria planejado e ordenado o crime
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