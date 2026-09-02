'Estamos eliminando os terroristas que nos ameaçam, e fazemos isso dia após dia', disse Netanyahu - AFP

'Estamos eliminando os terroristas que nos ameaçam, e fazemos isso dia após dia', disse NetanyahuAFP

Publicado 02/09/2026 12:09 | Atualizado 02/09/2026 12:11

primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu , afirmou nesta quarta-feira (2) que não tem a intenção de retirar as tropas do país das áreas que controla na Faixa de Gaza. As declarações ocorreram na primeira visita de Netanyahu ao território palestino desde o início do cessar-fogo com o Hamas, e em meio à sua campanha para as eleições de 27 de outubro.

"Nós controlamos a área. Não estamos nos retirando. Vamos permanecer nesta linha", disse Netanyahu, perto da chamada Linha Amarela, que demarca a zona sob comando do movimento islamista Hamas e o território sob controle dos militares israelenses.

"Controlamos 60% da Faixa e não vamos parar, porque estamos eliminando os terroristas que nos ameaçam, e fazemos isso dia após dia. Ontem capturamos o chefe da segurança interna do Hamas", acrescentou em um comunicado divulgado por seu gabinete.

Os ataques israelenses em Gaza continuam quase diariamente, apesar do cessar-fogo promovido pelos Estados Unidos. Israel mantém sua ofensiva e argumenta que precisa eliminar as ameaças do Hamas, que liderou o ataque sem precedentes de 7 de outubro de 2023 contra Israel.

Os apelos internacionais para avançar no plano de paz liderado pelos Estados Unidos não impediram Israel de continuar atacando palestinos que considera combatentes.

Netanyahu anunciou nesta terça-feira (1º) que, durante uma operação em Gaza, as forças israelenses capturaram um alto comandante do Hamas. O movimento islamista e a mídia israelense identificaram o homem como Muein al Arabid, chefe da segurança interna do grupo.

O ministro da Defesa, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira que o governo tem planos para realocar palestinos de Gaza, mas está esperando que os Estados Unidos decidam para onde levá-los.

"Em última análise, não existe uma verdadeira solução para Gaza sem esta migração", declarou o ministro durante uma conferência organizada pelo site de notícias israelense Ynet e pelo jornalista Yedioth Ahronoth.

O governo israelense "está organizado e preparado para retirá-los de lá, por mar, por ar, por qualquer meio possível", afirmou.

Ao menos 1.334 palestinos morreram na Faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo, segundo o Ministério da Saúde do território, controlado pelo Hamas, cujos números são considerados confiáveis pela ONU. Durante este período, Israel contabilizou a morte de cinco soldados e um terceirizado.